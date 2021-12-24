Внесены изменения в Закон «О дорожном движении»

Сегодня на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь официально опубликован Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении».

Закон нацелен на дальнейшее совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения и предусматривает ряд нововведений, которые, за некоторым исключением, вступят в силу с 22 сентября 2022 года.

В частности, предусмотрена возможность обучения и сдачи практического квалификационного экзамена в ГАИ на автомобиле с коробкой «автомат». В водительском удостоверении будет проставляться соответствующая отметка о возможности управления транспортными средствами без механической трансмиссии.

Предусмотрена выдача международного водительского удостоверения в соответствии с требованиями Конвенции о дорожном движении 1968 года.

Сохраняется право граждан Российской Федерации на управление транспортными средствами на основании своих национальных водительских удостоверений после получения паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь.

Пересмотрены существующие категории колесных тракторов и самоходных машин. При этом к ним будут отнесены снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы и мотовездеходы. Право управления данными средствами будет предоставляться с 17 лет. Прохождение подготовки для сдачи квалификационных экзаменов не потребуется. При этом лицо должно быть допущено по медицинским показаниям к управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной.

Определен порядок направления водителей механических транспортных средств, самоходных машин на обязательное медицинское переосвидетельствование, в том числе уведомления о таком направлении.

Упраздняется необходимость согласования с ГАИ маршрутов, по которым осуществляется обучение управлению механическим транспортным средством. При этом МВД будет определять перечень участков дорог, на которых запрещено обучение.

Государственный технический осмотр будет осуществляться на договорной основе. Типовая форма договора на оказание данных услуг будет устанавливаться Совмином. Вводится автоматизированный учет результатов техосмотра и допуска к участию в дорожном движении.

Кроме того Законом определены основные параметры дорожного движения, характеризующие его безопасность и эффективность, возможность их мониторинга (сбор, обработка, накопление и анализ данных), а также принципы организации дорожного движения.