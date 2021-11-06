Внимание! Конкурс!

В рамках акции «Не прожигай свою жизнь», которая стартовала в районе, Пуховичский РОЧС объявляет конкурс «Я не курю в постели и тебе не советую» на лучшее видео на тему опасности курения, а в социальных сетях, которые так популярны среди молодежи, участникам необходимо снять короткий видеоролик «Курение в постели убивает – не пустые слова» или «Маленький окурок – большая беда» и выложить его в социальную сеть Instagram с отметкой аккаунта @112.by и хештегом (например, #курениевпостели, #окурокбеда, #112).

Креативные и творческие участники акции могут создать «Безопасную пепельницу», которая обеспечит пожарную безопасность при курении в любом месте и положении и не даст забыть о непотушенной сигарете. Творческие работы (ролики и фотографии пепельниц) необходимо прислать до 26 ноября 2021 года на электронную почту Пуховичского РОЧС puhovichi.rochs@mail.ru с пометкой «Конкурс Не прожигай».

Количество участников не ограничивается! Победителей ждут призы от РОЧС!