Внимание: розыск!

Специализировання юридическая консультация «Белинюрколлегия» разыскивает родственников умершего за границей Коена/Коэна/Кохена/Кохэна Мауриция/Морриса, который родился примерно в 1915-1925 годах.

Отцом наследодателя был Коен/Коэн/Кохен/Кохэн Яков/Якоб (COHEN Jacob/Jacov), а матерью была Блох Женя/Евгения, Лена.

Коен Яков родился примерно в 1875-1885 годах, предположительно в н.п. Дукора.

Лиц, которым что-либо известно о судьбе возможных родственников указанного гражданина, просим обратиться в Белинюрколлегию по адресу: 220100, г. Минск, ул. М. Богдановича, 70. Факс (8-017) 394-62-31, тел.: (8-017) 243-45-08, (8-017) 355-78-16, (8-029) 357-11-57.

Пропал человек

Пуховичским РОВД УВД Миноблисполкома разыскивается без вести пропавший Николай Васильевич Качура, 08.10.1954 года рождения, уроженец деревни Любин Минской области. Проживает по адресу: Пуховичский район, деревня Заречье, улица Поселковая, дом1Г. 24 июня текущего года он ушел из дома, и его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 66 лет, рост 165 см, среднего тело-сложения, лицо круглое, бледное, брови дугообразные, нос средний, форма спинки носа — прямая, глаза карие (на правом глазу бельмо), имеет лобные залысины.

Был одет: желтая рубашка, темные брюки, кепка, передвигается с помощью палочки.

Убедительно просим граждан, знающих что-либо о местонахождении пропавшего, сообщить в Пуховичский РОВД по телефонам: (8-01713) 3-55-48, (8-01713) 3-55-34, (8-029) 228-83-70 или в ближайший отдел милиции по телефону 102.

Роман КРЮКОВ, первый заместитель начальника РОВД.