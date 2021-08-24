Вниманию перевозчиков, следующих через территорию Беларуси из Литовской Республики

30 августа 2021 года вступает в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2021 г. № 439 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. №311», которым вводится обязательное применение навигационных пломб при ввозе товаров автомобильным транспортом в Республику Беларусь, в том числе следующих транзитом, с территории Литовской Республики.

Действие постановления не распространяется на товары, следующие из Калининградской области, а также тяжеловесные и (или) крупногабаритные транспортные средства, проезд которых предусматривает наличие специального разрешения.

Порядок применения навигационных устройств (пломб) при осуществлении транзитных автомобильных перевозок грузов через территорию Республики Беларусь определен постановлением Совета Министров от 25 мая 2020 г. № 311 «О применении навигационных устройств (пломб).

Во избежание задержек в пересечении границы Государственный таможенный комитет Республики Беларусь рекомендует учитывать данную информацию при планировании грузоперевозок.

Главный инспектор отдела идеологической работы

Артем Александрович Скробот