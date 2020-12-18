Во время новогодних праздников помните об электробезопасности

Наступают одни из наиболее любимых праздников детей и взрослых — Новый год и Рождество.

При нынешнем изобилии праздничной иллюминации, электрических гирлянд, световых цепочек, светящихся шнуров, гирлянд на деревьях, достаточно остро встаёт вопрос о том, какую, с точки зрения электробезопасности, гирлянду выбрать для новогоднего праздника. Некачественные электрические украшения могут быть опасны с точки зрения электробезопасности и служить причиной возникновения пожара.

При покупке электрической гирлянды и других электрических украшений тщательно изучите упаковку. На ней должны быть указаны фирма-изготовитель, название изделия, его предназначение (допустим, для украшения интерьера, уличная гирлянда, ёлочная и т. д.), на какую мощность и какое напряжение она рассчитана. В каждой упаковке должна быть инструкция на белорусском либо русском языках. При покупке таких товаров не поленитесь поинтересоваться у продавца о наличии сертификатов соответствия и пожарной безопасности.

После распаковки внимательно осмотрите изделие и убедитесь в исправности кабеля (шнура), штепсельной вилки, целостности изоляции.

К каждому типу украшений предъявляются особые требования. Те, которые предназначены для улицы, должны иметь более надежную изоляцию, защищающую от влаги и пыли. Елки, устанавливаемые вне помещений, нельзя украшать гирляндами, предназначенными для домашнего использования. Перед уходом из дома обязательно выключайте всю иллюминацию, помните, что пренебрежение этим правилом может привести к пожару.

В последние годы на смену украшениям с лампочками накаливания пришли, так называемые LED-технологии, т. е. с применением светодиодов. Их основными преимуществами в части безопасности являются низкое напряжение питания и температура нагрева. Однако питание на такие украшения все равно подается из бытовой сети, где напряжение 220 Вольт, поэтому дети и домашние животные не должны иметь доступ к блокам питания и управления, проводам и розеткам.

Государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Пуховичской РЭГИ Госэнергогазнадзор Руслан Гайдучёнок.