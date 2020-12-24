Во время новогодних праздников сотрудники Пуховичского РОВД будут осуществлять усиленную охрану общественного порядка

С 24 декабря по 7 января в Пуховичском районе пройдут культурно-массовые мероприятия, посвященные Рождественским и Новогодним праздникам.

В целях обеспечения безопасности граждан сотрудниками Пуховичского РОВД будет осуществляться усиленная охрана общественного порядка.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан территория проведения мероприятий будет ограждена металлическими турникетами, и пропуск граждан к месту проведения массовых мероприятий будет осуществляться после досмотра на контрольно-пропускных пунктах. На праздник не будут допускаться граждане, находящиеся в состоянии опьянения. Будет запрещен пронос алкогольных напитков и пива, пиротехнических изделий, стеклянных емкостей, емкостей объемом более 0,5 литра, металлических и других предметов, с помощью которых можно причинить вред, а также различной крупногабаритной ручной клади: сумок, коробок и тому подобное. Проносить разрешается безалкогольные напитки в прозрачной таре объемом не более 0,5 литра.

Ради вашей безопасности ПОМНИТЕ:

Заметив подозрительные предмет, НЕ ПОДХОДИТЕ и НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к нему. Внешний вид предметов может скрывать их назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки. Нельзя самостоятельно предпринимать никаких действий с предметами, похожими на взрывные устройства, так как это может привести к взрыву. Необходимо НЕМЕДЛЕННО сообщить о находке в милицию.

Дмитрий СИРОТКО, начальник милиции общественной безопасности Пуховичского РОВД.