Водители, внимание: «Обгон должен быть безопасным!»

Одной из причин дорожных-транспортных происшествий является нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения, что влечет за собой самые тяжелые последствий.

Обгон – опасный маневр, неправильное выполнение которого может стоить жизни. Анализ дорожной обстановки свидетельствует о том, что на территории Минской области уменьшилось количество ДТП по указанной причине, но все же некоторые факты происшествий имеют место быть:

22 апреля 2020 года около 19.20 в п. Крупском Крупского района 28-летний водитель, управляя автомашиной «Ауди-80» при совершении обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «АудиА6» под управлением 29-летнего водителя, который двигался в попутном направлении и выполнял разворот на обозначенном перекрестке. В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Ауди»: мужчина 45 лет с полученными травмами был доставлен в реанимацию и 34-летний мужчина также был госпитализирован.

В целях предупреждения и профилактики ДТП в результате выезда на полосу встречного движения 26 июня 2020 года Госавтоинспекция Минской области проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Обгон должен быть безопасным!».

К сведению, за 5 месяцев т.г. привлечено 694 водителя за нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу движения.

Согласно ч.8 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь: Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения и влекут наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

ГАИ напоминает!

До начала обгона водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление и (или) снизить скорость движения.

Водителю запрещается выполнять обгон:

— если водитель транспортного средства, движущегося впереди по той же полосе движения, подал сигнал левого поворота;

— если следующие за ним водители начали обгон.

Объезд транспортного средства, водитель которого подал сигнал поворота налево и приступил к выполнению маневра, производится с правой стороны.

Водитель обгоняемого транспортного средства обязан с учетом дорожно-транспортной обстановки двигаться ближе к правому краю проезжей части дороги и не препятствовать обгону увеличением скорости движения или иными действиями.

Обгон запрещается:

В зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещен», «Обгон грузовым автомобилям запрещен», на поворотах дороги, обозначенных дорожными знаками «Опасный поворот», «Опасные повороты», на подъемах, обозначенных дорожным знаком «Крутой подъем», а также при наличии сплошной дорожной разметки (за исключением обгона одиночного транспортного средства, движущегося со скоростью менее 30 км/ч), в конце подъемов и на других участках дорог с ограниченной обзорностью дороги;

— на обозначенных и (или) регулируемых перекрестках;

— на пешеходных переходах и ближе 50 метров от них в обе стороны;

— транспортного средства, производящего обгон или объезд препятствия;

— при недостаточной видимости дороги;

— на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

— на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними.

Вне населенных пунктов водитель тихоходного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, конструкция которого, перевозимый груз или техническое состояние затрудняют его обгон, должен занять положение на дороге как можно правее, а при необходимости и остановиться, чтобы пропустить скопившиеся за ним транспортные средства.

Если встречный разъезд транспортных средств затруднен, то водитель, на стороне которого имеется препятствие для дорожного движения, обязан уступить дорогу.

Уважаемые водители! Обдумывайте каждый свой маневр, будьте внимательны за рулем. Прежде чем совершать обгон — неоднократно убедитесь в его безопасности!

ОГАИ Пуховичского РОВД.