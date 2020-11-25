Водители, время установить зимние шины!

С целью профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий в осенне-зимних условиях с 25 ноября по 4 декабря госавтоинспекция проводит профилактическую акцию под девизом «Зимний тюнинг для машин — правильный протектор шин!».

В эти дни во всех районах Минской области пройдут мероприятия, в рамках которых сотрудники ГАИ проведут разъяснительную работу среди владельцев транспортных средств об основных рисках и угрозах безопасности с учетом сезонного фактора, правилах безопасного участия в дорожном движении в зимних условиях, необходимости обязательной смены шин.

Согласно пункту 207.1 Правил дорожного движения, при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать требованиям части 2 пункта 25 приложения 4 к настоящим Правилам.

В качестве зимних шин необходимо устанавливать шины, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All seasons».

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что несоблюдение правил дорожного движения и неиспользование зимней резины зачастую приводит к несчастным случаям на дороге. По этой причине, к примеру, произошло ДТП 17 ноября на автомагистрали Минск — Гомель на территории Пуховичского района. Водитель маршрутного такси неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные, погодные условия и состояние транспортного средства, не справился с управлением, допустил занос автомобиля, в результате чего тот съехал в кювет и опрокинулся. На автомобиле на передней оси были установлены зимние шины, а на задней — летние.

Необходимо помнить, что летняя резина при минусовой температуре неэффективна, автомобиль может вести себя непредсказуемо, а в гололед тормозной путь увеличивается в несколько раз.

Конечно, полностью надеяться на то, что зимние шины предотвратят ДТП, будет неправильно, но при определенных условиях, если водителями соблюдается безопасная скорость с учетом дорожных условий, не допускается лихачество и необдуманные действия: автомобиль на шинах с зимним протектором намного устойчивей и лучше «держит» дорогу.

Ответственность за неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена частью 5 статьи 18.22 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти десятых базовой величины.

В случае же, если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 миллиметров, ответственность наступает по части 3 статьи 18.12 (управление транспортным средством, имеющим неисправности): предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины. В случае повторного нарушения данной статьи в течение одного года предусмотрен штраф в размере от двух до пяти базовых величин.

Кроме шин, водителю нужно позаботиться еще о ряде вещей. А именно:

— убедиться в нормальной работоспособности обогревателей стекол, «дворников», тормозов;

— проверить уровень антифриза и залить незамерзающую жидкость в бочок;

— обработать замки и петли дверей, капота, багажника силиконовой смазкой;

— обратить внимание на состояние запаски, домкрата, буксировочного троса и знака аварийной остановки;

— если есть сомнения в надежности аккумулятора, лучше его сменить накануне морозов;

— вовремя поменять топливный фильтр (особенно на дизельном двигателе), чтобы первый же существенный мороз не стал причиной отказа двигателя в дороге.

Отдел ГАИ Пуховичского РОВД.