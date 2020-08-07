Военнослужащие спецназа голосуют досрочно

На Марьиногорском участке для голосования №51, который расположен в фойе клуба войсковой части 89417, активно идет досрочное голосование. Заранее свой голос в основном отдают те военнослужащие, к которым в воскресенье приедут родные.

—Лучше проголосовать досрочно, чтобы в основной день выборов не беспокоиться о том, как успеть на избирательный участок, — уверен младший сержант Александр Павлович (на снимке). — Кроме того, в воскресенье мы можем заниматься спортом и уделить время себе, ведь в будние дни мы постоянно заняты боевой подготовкой. Поэтому мы с сослуживцами заранее сделали свой выбор.

Приятный сюрприз ждет тех, кто будет голосовать впервые: они получат памятные сувениры. На участке шесть таких избирателей.

На участке соблюдены все меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции: есть антисептики, маски и перчатки. В уголке избирателя можно найти сведения о кандидатах и нормативно-правовые документы.

В составе участковой комиссии работают семь человек. Среди них представители таких общественных объединений, как Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский фонд мира и Белорусский союз офицеров.

В основной день выборов на избирательном участке состоится праздничный концерт.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.