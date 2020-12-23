Военнослужащие устроили праздник для детей из Дубровского приюта

В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» военнослужащие в/ч 89417 посетили Дубровский социальный приют. Для ребят, которые на данный момент здесь проживают, приезд гостей стал настоящим праздником.

Поздравлять детей под Новый год — уже традиция.

— Мы каждый год перед праздником приезжаем в приют, показываем детям представление, привозим подарки, — рассказывает заместитель командира бригады по идеологической работе подполковник Леонид Крокун. — Для детей это важно, а нам приятно, что мы можем подарить им положительные эмоции.

К слову, эпидемиологическая ситуация в стране сказалась на представлении: оно прошло на улице, и программа стала короче. Соблюдая социальную дистанцию, сказочные герои вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили ребят, а после вручили подарки.

— Мы рады гостям, — делится впечатлениями заведующая детским социальным приютом Наталья Верниковская. — Это всегда новые эмоции, подарки, которым дети рады.

Впрочем, и военнослужащие не ушли с пустыми руками. Для каждого были подготовлены небольшие сувениры. Новому командиру войсковой части Алексею Хузяхметову вручили благодарность и дерево из бисера, которое дети сделали совместно с воспитателями.

Ольга ГАВРИЛЕНКО.