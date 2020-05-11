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Военнослужащие в/ч 89417 поздравляли ветеранов

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Сержанты Тимофей Дулуб и  Максим Тимошенко на хорошем счету у командования войсковой части 89417.  Молодые люди хорошо проявили себя за время службы, неслучайно в канун 9 Мая им доверили поздравить ветерана Ивана Мирошникова из Марьиной Горки с наступающим праздником. 

Когда в его дом вошли представители части, 89-летний Иван Макарович будто помолодел на несколько десятков лет и забыл о своих недугах. Он  с радостью принимал поздравления и подарки от военнослужащих. А перед тем, как сделать фото на память, попросил несколько минут привести себя в порядок. С восхищением представители части смотрели на ветерана, когда он предстал перед ними в медалях и орденах.

Спасибо Вам за Победу, Иван Макарович! Спасибо за мирное небо над головой, за возможность жить в свободной и независимой стране. Мы – помним! Беларусь – помнит!

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