Военнослужащие в/ч 89417 простились с Боевым Знаменем  бригады

— Время службы прошло незаметно, — говорит сержант Владислав Кожемяко, призванный на службу в бригаду полтора года назад из Столбцов. — Такое ощущение, что только вчера я прибыл в часть. Конечно, служба в спецназе оказалась не легкой, но очень интересной. Каждый день было что-то новое: прыжки с парашютом, теоретические занятия, полевые выходы, регулярные физические нагрузки. Еще недавно сегодняшний день был таким долгожданным, а сейчас я понимаю, что уходить и не хочется. Кто-то может сказать, что армия — это потерянное время, а я считаю, что здесь я ничего не потерял, а только приобрел: настоящих друзей, физическую силу и твердый характер. Спасибо командирам и всем сослуживцам!

На торжественную церемонию прощания с Боевым Знаменем приехала мама Владислава.

— Этот день для меня особенный, — говорит Екатерина Кожемяко. — Теперь мой мальчик стал настоящим мужчиной. Он вернется домой, честно выполнив свой долг. У меня с трудом получается удержать слезы радости. Я уверена, что теперь он готов в любой момент стать на защиту нашей Родины.

Церемония вручения грамот и медалей была, пожалуй, самой продолжительной частью мероприятия. Было приятно смотреть на настоящих бойцов, ожидающих своей очереди, чтобы пожать руку исполняющему обязанности командира в/ч 89417 Дмитрию Ворошилову, который отметил, что ему по-настоящему грустно прощаться с военнослужащими этого призыва, потому что именно с ними они вместе отстояли нашу страну летом 2020 года.

Впереди каждого из них ждет гражданская жизнь. И в нынешнее время очень важно, чтобы все военнослужащие оставались достойными продолжателями традиций спецназа и с гордостью носили звание разведчика.

Станислав БЕЛОУСОВ.