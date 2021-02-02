Военнослужащие в/ч 89417 проведут учения на территории нашего района

На территории Пуховичского района планируется проведение практических занятий с использованием оружия и имитационных средств с личным составом войсковой части 89417.

Занятия будут проводиться:

в период с 1 по 9 февраля — в районе населенных пунктов Пуховичи, Блужа, Любячка, Слобода, Шацк, Сергеевичи, Русаковичи, Вендеж;

в период с 10 по 12 февраля — в районе населенных пунктов Пуховичи, Болочанка, Орешковичи, Рудня, Матеевичи, Любячка, Песчанка, Ржище, Подвилье.

Подполковник Алексей Хузяхметов, командир войсковой части 89417.