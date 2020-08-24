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Военнослужащие в/ч 89417 проводят практические занятия на территории района

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На территории Пуховичского района планируется  проведение практических занятий  личного состава войсковой части 89417 с использованием оружия и имитационных средств.

Занятия будут проводиться:

— в период с 25 по 27 августа — в районах населенных пунктов Глушка, Бор, Любячка, Орешковичи;

— в период с 26 по 28 августа — в районах населенных пунктов Уголец, Репище, Лапичи, Залог Пятилетки, Теребуты, Слобода, Русаковичи.

Командование войсковой части 89417.

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