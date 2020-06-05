Коротко о разном 

Военнослужащие впервые примут присягу без родных и близких

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Об этом  порталу  sputnik.by сообщила официальный представитель министерства обороны Наталья Гаврусик. Она  особо подчеркнула, что в этом году торжественная церемония принятия присяги будет проходить без приглашенных, как было раньше, людей. К сожалению, родители и родственники не смогут присутствовать на присяге.

«Она будет проходить в торжественной обстановке со всеми необходимыми для этого атрибутами и церемониалом, только без родственников и близких людей», – сказала официальный представитель Минобороны.

После чего добавила, что это делается с учетом эпидемиологической ситуации в стране. В настоящее время в армии у солдат нет увольнительных и отпусков. Абсолютное большинство военнослужащих примет присягу 13 июня.

«Фактически, в Беларуси впервые принятие военной присяги пройдет без родственников и близких людей», – резюмировала Наталья Гаврусик.

 

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