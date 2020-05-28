Волейбол и Нят-Нам — какими видами спорта можно заняться в нашем районе

Вопрос нашего читателя о том, какими видами спорта можно заняться в нашем районе человеку, уставшему от ограничительных мер и желающему дать нагрузку переотдыхавшему организму, мне, если честно, сегодня показался несколько преждевременным. Пока, по словам медицинских работников, еще сохраняется необходимость в социальном дистанцировании, ведь стабильного снижения заболевших коронавирусом в республике на данный момент не добились. Однако сочтем этот вопрос обоснованным хотя бы потому, что есть немало людей, которые с первыми оптимистичными прогнозами готовы прийти в спортивные залы, чтобы вернуться к привычному образу жизни или начать менять что-то в старом. Поэтому комментарий директора физкультурно-оздоровительного центра «Виктория» Романа Деркача, думаю, может быть интересным уже прямо сейчас.

— На самом деле не только усталость от ограничительных мер, которых мы старались и стараемся пока придерживаться, — единственная причина, почему людей интересует возможность заниматься спортом, — считает Роман Деркач. — Скоро лето, а это время для разного рода активностей. Учитывая, что заграничный отдых многие отложат, приход на спортплощадки вполне может стать определенной альтернативой и отдушиной. Думаю, что мы в состоянии сделать пуховчанам любого возраста немало интересных предложений, потому что спортивная база в районе очень неплохая.

Больше всего занятий для себя горожане могут выбрать, если придут в спорткомплекс на улице Спасателей в Марьиной Горке. Любители футбола и волейбола дважды в неделю по вечерам собираются здесь для того, чтобы играть в зале или на улице. Сейчас, конечно, на свежем воздухе. К уже устоявшемуся коллективу (возраст его членов от 17 лет и старше) может примкнуть любой желающий. Каждому будут рады.

На улице при соответствующей погоде собираются и любители пляжного футбола. И делать это они могут в любое время, удобное для них.

В зале на Спасателей для спортивно-музыкальных людей работает секция аэробики. Инструктор Светлана Черник дважды в неделю с радостью встречается со своими постоянными подопечными, но также будет рада и новичкам, желающим весело и с пользой провести время. Как правило, на аэробику приходит молодежь, но никто не запрещает и более возрастным гражданам попробовать свои силы. Режим тренировки инструктор может корректировать.

Тренер Елена Решетникова трижды в неделю ведет занятия по таеквондо, а Ирина Родионова преподает уроки игры в большой теннис. Сюда могут приходить и дети, и взрослые. Летом занятия проходят на корте.

ФОЦ «Виктория» предлагает пуховчанам любого возраста попробовать, что такое вьетнамское боевое искусство Нят-Нам. И пусть не смущает, что изначально это действительно боевое искусство. Но Нят-Нам — еще и система оздоровления организма, которая стала доступной для всех желающих. Нят-Нам положительно влияет на здоровье человека. У людей, которые постоянно занимаются подобными практиками, улучшается обмен веществ, нормализуется артериальное давление, увеличивается выносливость и нормализуется вес. В этой секции занимаются и дети, и взрослые. К слову, многие выступают на соревнованиях и занимают высокие места.

Здесь же, в спортзале на Спасателей, ждут и граждан пенсионного возраста или самозанятых людей. Днем, когда загруженность зала меньше, они могут заниматься физкультурой под руководством инструктора Галины Федоровой, а также скандинавской ходьбой с Сергеем Обидиентовым. К слову, эта группа не только ходит за собственным здоровьем, но и за медалями: пуховичская команда по скандинавской ходьбе — одна из самых сильных в Беларуси. Еще ни разу пуховчане не вернулись с соревнований разного уровня без призовых мест. И еще: состав команды ежегодно пополняется новыми членами. Это объяснимо: вид оздоровления доступен абсолютно каждому. Недорого, несложно, возраст вообще не ограничен, и, главное, столько приятной коммуникации в перспективе. Недостаток разве только один: ходят «скандинавы» исключительно в рабочее время. Поэтому такие, как я, не могут составить им компанию. Возможно, над этим стоит подумать.

В Марьиной Горке любители давать серьезную нагрузку своему организму могут посещать тренажерный зал на городском стадионе. Но без руководства тренера сюда приглашают только взрослых.

А вот побегать-попрыгать себе в удовольствие на беговых дорожках и в секторах стадиона может прийти каждый. Как и поиграть в футбол на площадке для мини-футбола. Бесплатно играть в футбол можно также на стадионе возле УПК детский сад-СШ.

Позаниматься спортом и пообщаться можно и в городском парке: воркаут-площадка доступна каждому.

В поселке Дружный желающих вести здоровый образ жизни с предложениями ждут в ФОЦ «Энергия».

В городском поселке Свислочь также можно найти несколько вариантов для занятий спортом. Трижды в неделю Светлана Гетманова (опытнейший инструктор, призер многочисленных соревнований) занимается аэробикой со всеми желающими. Этот человек определенно знает секреты красоты тела и в состоянии поделиться с каждым, кто хочет стать лучше.

В Дричине взрослые охотно приходят на занятия по поднятию гири к Юрию Левчику, который не только поможет стать сильнее, но и научит побеждать на соответствующих соревнованиях, как делает это сам.

А вот в Блони желающие позаниматься в тренажерном зале могут сделать это вместе с детьми. Нет, дети «железо» поднимать не будут! Для них есть специальная детская комната, где созданы хорошие условия для отдыха и игр.

И в заключение о еще более приятном: совсем скоро ожидается сдача спортивного комплекса с плавательным бассейном. Главное, чтобы меры по предупреждению заболеваемости коронавирусом не заставили нас всех отложить новоселье на более поздний срок.

В общем, если вы решили встать с дивана и что-то сделать для своего здоровья, то выбор у вас есть. Главное — это ваше желание.

Елена ШАНТЫКО.