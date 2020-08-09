Волейбол, торговля и выставка поделок — чем удивляли на Марьинском избирательном участке № 24

В день выборов на Марьинский избирательный участок № 24 приходили не только избиратели, включенные в списки для голосования, но и другие граждане, которых привлекла организованная избирательной комиссией программа культурно-развлекательных мероприятий. Возле входа в участок для голосования расположилась торговая палатка с кондитерскими и другими продуктовыми товарами. Немало зрителей привлекла и выставка поделок «Народные ремесла». Многочисленной была аудитория концертной программы. Не пустовал в этот день и спортзал колледжа. Сюда на турнир по волейболу были приглашены все желающие. На предложение посоревноваться с командой колледжа отозвались любители этого вида спорта из Марьиной Горки, Новой Зари, Руденска.

Весь день на избирательном участке ощущалась атмосфера праздника, культурных интересов и доброжелательных отношений.