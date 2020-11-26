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Вопреки пандемии: в этом году воспитанники детско-юношеской спортивной школы завоевали более 180 медалей

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В минувшем году Пуховичская СДЮШОР отметила свой 60-летний юбилей. На праздничные мероприятия собрались и ветераны спорта, и нынешние юные спортсмены, которые достойно продолжают  эстафету старшего поколения. В копилке наград, завоеванных пуховчанами, никогда не бывает пусто. И  нынешний год не стал исключением, несмотря на то, что тренироваться и соревноваться в условиях пандемии было очень непросто.  Более того, многие важные международные и республиканские старты были отменены. К примеру, не смогли поехать и выступить на первенстве Европе наши лучшие борцы  Светлана Котенко, Александра  Булова,  Гаврила  Крайнов,  Данила  Кабанец,  Максим  Ступакевич.

—  И все же наши воспитанники не единожды нас радовали и давали повод  для  гордости, — говорит директор Пуховичской детско-юношеской   школы    олимпийского резерва Елена Черетаева. — В 2020-м году наши баскетболисты приняли участие в соревнованиях по  6-ти  возрастным категориям. Из  них  в  5-ти   категориях вошли в финал. А Роман Косюк отобрался для участия в составе сборной команды  Минской области в первенстве республики.

Тренеры по вольной борьбе Владимир Леус и Андрей Науменко.

Воспитанницы отделения вольной борьбы участвовали в спартакиаде  Республики Беларусь, где  Александра Булова завоевала 1-е место в марте и  2-е  место в октябре, Светлана Котенко  —  1-е  место в марте и 1-е место в октябре,  Валентина  Ставер  —  3-е место в марте. Среди спортивных школ республики в общем зачете стали  9-ми.

В программе олимпийских дней  молодежи  воспитанники отделения   греко-римской   борьбы   Максим   Ступакевич   и   Гаврила  Крайнов заняли  1-е места,  Павел  Кукушкин — 5-е место,   Кирилл Карась — 7-е место. 14 ноября спортсмен-воспитанник Егор Беляк  на Кубке  Республики   Беларусь занял первое  место. Всего в  составе  сборной   Минской области из 10 участников — 7   человек  из  Пуховичской  СДЮШОР.

Легкоатлеты в этом году действительно больше «отдыхали» из-за карантина. Но смогли завоевать первое место в командных соревнованиях по длинным метаниям. В двух возрастных категориях командой школы участвовали в спартакиаде Республики Беларусь и заняли 19-е  место.

В связи с пандемией  все соревнования по футболу, которые должны были состояться весной, перенесли на осень  этого  года. В спартакиаде  области    наша  команда (2007-2008 года рождения)  стала пятой.

В составе сборной области по футболу за команду Молодечно (2004-2006 года рождения) в молодежном  первенстве  Республики Беларусь  играют  наши  спортсменки-учащиеся  Алина  Жернасек, Анастасия Лосик, Елизавета  Дудкова.

Если говорить об общем результате, то наши воспитанники в текущем  году  завоевали  59 золотых наград, 54 — серебряные и 73 — бронзовые. Это очень  достойный результат.

Кроме того, год  2020-й войдет в историю школы как год, в котором открылось  отделение плавания. После завершения строительства плавательного центра «Аквамарин» в Марьиной Горке в штат спортивной школы было набрано 5 тренеров-преподавателей, сформировано 13 групп начальной подготовки, одна учебно-тренировочная группа. Плаванием занимается 171 человек.

Главная задача любой детско-юношеской спортивной школы — воспитание спортсменов для передачи в высшее звено подготовки. Чтобы школа была аттестована, за четырехлетний период нужно передать в высшее звено подготовки  трех спортсменов-учащихся, показывающих стабильно высокие результаты.

Из нашей школы за аттестационный период  2013-2016 годов передано 28 спортсменов-учащихся, за период 2017-2020 годов — 29 спортсменов-учащихся.  Сегодня  25   юных    пуховчан проходят подготовку в училищах олимпийского резерва, и 11 человек тренируются в составе национальных сборных и в сборной команде Республики Беларусь.

И это просто отличный результат, который  является стабильным на протяжении многих лет. Значит, в школе с юными спортсменами работают настоящие профессионалы, способные увидеть таланты и раскрыть их.

Елена  ИВАНОВА.

 

 

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