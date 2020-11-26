Вопреки пандемии: в этом году воспитанники детско-юношеской спортивной школы завоевали более 180 медалей

В минувшем году Пуховичская СДЮШОР отметила свой 60-летний юбилей. На праздничные мероприятия собрались и ветераны спорта, и нынешние юные спортсмены, которые достойно продолжают эстафету старшего поколения. В копилке наград, завоеванных пуховчанами, никогда не бывает пусто. И нынешний год не стал исключением, несмотря на то, что тренироваться и соревноваться в условиях пандемии было очень непросто. Более того, многие важные международные и республиканские старты были отменены. К примеру, не смогли поехать и выступить на первенстве Европе наши лучшие борцы Светлана Котенко, Александра Булова, Гаврила Крайнов, Данила Кабанец, Максим Ступакевич.

— И все же наши воспитанники не единожды нас радовали и давали повод для гордости, — говорит директор Пуховичской детско-юношеской школы олимпийского резерва Елена Черетаева. — В 2020-м году наши баскетболисты приняли участие в соревнованиях по 6-ти возрастным категориям. Из них в 5-ти категориях вошли в финал. А Роман Косюк отобрался для участия в составе сборной команды Минской области в первенстве республики.

Воспитанницы отделения вольной борьбы участвовали в спартакиаде Республики Беларусь, где Александра Булова завоевала 1-е место в марте и 2-е место в октябре, Светлана Котенко — 1-е место в марте и 1-е место в октябре, Валентина Ставер — 3-е место в марте. Среди спортивных школ республики в общем зачете стали 9-ми.

В программе олимпийских дней молодежи воспитанники отделения греко-римской борьбы Максим Ступакевич и Гаврила Крайнов заняли 1-е места, Павел Кукушкин — 5-е место, Кирилл Карась — 7-е место. 14 ноября спортсмен-воспитанник Егор Беляк на Кубке Республики Беларусь занял первое место. Всего в составе сборной Минской области из 10 участников — 7 человек из Пуховичской СДЮШОР.

Легкоатлеты в этом году действительно больше «отдыхали» из-за карантина. Но смогли завоевать первое место в командных соревнованиях по длинным метаниям. В двух возрастных категориях командой школы участвовали в спартакиаде Республики Беларусь и заняли 19-е место.

В связи с пандемией все соревнования по футболу, которые должны были состояться весной, перенесли на осень этого года. В спартакиаде области наша команда (2007-2008 года рождения) стала пятой.

В составе сборной области по футболу за команду Молодечно (2004-2006 года рождения) в молодежном первенстве Республики Беларусь играют наши спортсменки-учащиеся Алина Жернасек, Анастасия Лосик, Елизавета Дудкова.

Если говорить об общем результате, то наши воспитанники в текущем году завоевали 59 золотых наград, 54 — серебряные и 73 — бронзовые. Это очень достойный результат.

Кроме того, год 2020-й войдет в историю школы как год, в котором открылось отделение плавания. После завершения строительства плавательного центра «Аквамарин» в Марьиной Горке в штат спортивной школы было набрано 5 тренеров-преподавателей, сформировано 13 групп начальной подготовки, одна учебно-тренировочная группа. Плаванием занимается 171 человек.

Главная задача любой детско-юношеской спортивной школы — воспитание спортсменов для передачи в высшее звено подготовки. Чтобы школа была аттестована, за четырехлетний период нужно передать в высшее звено подготовки трех спортсменов-учащихся, показывающих стабильно высокие результаты.

Из нашей школы за аттестационный период 2013-2016 годов передано 28 спортсменов-учащихся, за период 2017-2020 годов — 29 спортсменов-учащихся. Сегодня 25 юных пуховчан проходят подготовку в училищах олимпийского резерва, и 11 человек тренируются в составе национальных сборных и в сборной команде Республики Беларусь.

И это просто отличный результат, который является стабильным на протяжении многих лет. Значит, в школе с юными спортсменами работают настоящие профессионалы, способные увидеть таланты и раскрыть их.

Елена ИВАНОВА.