Вопреки приметам — в мае поженились 17 пар

Май в этом году выдался достаточно холодным и дождливым. К тому же принято считать, что этот месяц не совсем хорош для вступления в брак. Многие верят в поговорку: “если пожениться в мае – будешь маяться всю жизнь” и не спешат ставить штамп в паспорте именно в этот период. Тем не менее в последнем весеннем месяце было зарегистрировано 17 браков, 10 из которых в отделе загс Пуховичского райисполкома, 5 – в Свислочском и 2 в Блонском сельисполкомах. Впрочем, в прошлом году в этот же месяц их было еще меньше – лишь 12.

— В целях снижения риска распространения в Республике Беларусь инфекции, вызванной коронавирусом в мае было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь проводить торжественную регистрацию браков в присутствии минимального количества гостей, но не более 10 человек, — рассказала начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Дубовик. — Еще одной отличительной особенностью этого месяца стало то, что был зарегистрирован лишь один брак с гражданином другой страны. Невестой стала гражданка Российской Федерации.

Средний возраст женихов, вступающих в брак в мае, составил 34 года, а невест – 30. Самой молодой невестой в мае стала в 22 года, а жених – в 23. Как известно, любви все возрасты покорны. Самому зрелому жениху исполнилось 62 года, а невесте – 57. Всего с начала года связали себя узами брака 92 пары молодоженов.

В мае этого года родилось 63 ребенка: 33 мальчика и 30 девочек. Это больше чем в прошлом году на 23. Первый ребенок появился в 19 семьях, второй – в 28 семьях, третий – в 11 семьях, а четвертый — в 5 семьях. Больше всего детей было зарегистрировано в Марьиной Горке – 24 и Свислочском сельисполкоме – 20 детей. А всего за пять месяцев в районе появилось 250 маленьких жителей.

Самым популярным среди мужских имен в последнем весеннем месяце стало имя Максим. Так назвали своих сыновей в четырех семьях. Не сдают позиций и такие имена как Даниил, Иван и Михаил. А вот среди женских в мае самым полюбившемся родителями стало имя Ева. Три маленькие пуховчанки были зарегистрированы в отделе загс с этим именем. В мае также регистрировали девочек с популярными ныне именами: Мария, Анна, Варвара, Кира, Ксения, Элина.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.