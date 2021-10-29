Алиментная обязанность родителей в отношении детей является безусловной: она возникает и выполняется независимо от того, нуждаются дети в получении алиментов или нет. Родители должны содержать своих детей независимо от наличия у них достаточных средств для такого содержания, а также независимо от того, являются ли они трудоспособными (например, инвалидами) и обладают ли гражданской дееспособностью.

В настоящее время в Республике Беларусь вопрос об алиментах на ребенка можно решить в добровольном порядке, не обращаясь в суд. Так, родители ребенка вправе договориться между собой о размере, условиях и порядке выплаты алиментов, составить письменное соглашение об этом и нотариально его удостоверить.

Устное соглашение, а также письменное соглашение об уплате алиментов, не удостоверенные нотариально, являются недействительными.

Хотелось бы отметить, что заключение подобного соглашения возможно независимо от того, вместе или отдельно от детей проживают родители, а также состоят ли они в браке или разведены. Как правило, условия заключаемого соглашения удовлетворяют интересам обеих сторон, так как при его отсутствии возникает вопрос о принудительном взыскании алиментов. Получатель алиментов рассчитывает на добровольное исполнение должником принятых им на себя обязанностей.

Причем размер алиментов должен быть не ниже, чем установлено законом.

В соглашении об уплате алиментов стороны вправе продлить срок уплаты алиментов, определить способ и порядок их уплаты, предусмотреть сочетание разных способов уплаты, определить размер индексации алиментов, уплачиваемых в твердой денежной сумме, а также предусмотреть ответственность за несвоевременную уплату алиментов.

Соглашение об уплате алиментов призвано регулировать исключительно алиментные правоотношения между родителями (супругами) и их несовершеннолетними детьми. Между тем, данные вопросы могут быть разрешены в брачном договоре и в соглашении о детях. Причем, соглашение об уплате алиментов не может быть заключено, если вопрос о выплате алиментов был решен брачным договором или соглашением о детях, а также судебным постановлением. В этом случае действует порядок уплаты алиментов, предусмотренный вышеуказанными документами.

Следует отметить, что совершеннолетние дети являются субъектами алиментных обязательств только при одновременном соблюдении следующих условий: их нетрудоспособности и нуждаемости в предоставлении содержания. Совершеннолетние трудоспособные дети, даже нуждающиеся в помощи, не признаются управомоченными на получение алиментов субъектами.

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время по соглашению сторон.

Однако, если такое соглашение предусматривает передачу имущества в собственность ребенка, то оно изменяется или расторгается только с согласия органов опеки и попечительства, а в случае приобретения этим ребенком дееспособности в полном объеме — с его согласия. Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или одностороннее изменение его условий не допускается, и заинтересованная сторона может обратиться в суд с иском об изменении или расторжении этого соглашения.

Стороны вправе по взаимному соглашению в любое время изменить алиментное соглашение либо прекратить его действие в той же форме, в какой оно было заключено.

Соглашение об уплате алиментов может быть признано недействительным, если оно существенно нарушает интересы несовершеннолетнего ребенка или недееспособного члена семьи, например, в связи с тем, что размер алиментов, установленный в соглашении, существенно ниже размера, установленного законодательством.

Соглашение об уплате алиментов представляет собой договор, который заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем (либо представителями).

Для его заключения можно обратиться к любому нотариусу, предоставив паспорта и свидетельство о рождении ребенка, а если соглашение касается прав на имущество, то документ, подтверждающий право собственности родителя на это имущество.

Следует отметить, что если алименты выплачиваются на содержание несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 14 лет, то соглашение заключается законным представителем ребенка (одним из родителей, приемными родителями) и лицом, обязанным к уплате алиментов. При достижении ребенком 14-летнего возраста он заключает соглашение самостоятельно, но с согласия законного представителя.

В соглашении об уплате алиментов необходимо указать конкретную форму уплаты алиментов.

Они могут передаваться наличными деньгами непосредственно из рук в руки или перечисляться в безналичном порядке на банковский счет. Также родитель, обязанный платить алименты, может подать по месту своей работы или по другому месту получения дохода заявление с просьбой ежемесячно удерживать из его зарплаты и других доходов алименты и перечислять их родителю, с которым проживает ребенок.

Соглашение об уплате алиментов влечет за собой два основных последствия. Заключая его, стороны, во-первых, устраняют спорность или неопределенность алиментного правоотношения. И, во-вторых, они выбирают несудебный способ защиты прав получателя алиментов.

Ирина ДЫМОВА, нотариус.