Вопросы безопасности нельзя откладывать на завтра

По статистике, с наступлением осени количество пожаров и загораний в жилом секторе, особенно на дачных участках, резко возрастает. В этот период работники МЧС активизируют профилактическую работу для предотвращения несчастных случаев и огненных ЧП.

Сегодня в рамках акции «За безопасность вместе» работники центрального аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям, Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР», государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения «АВИАЦИЯ», Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации, спасатели Минского областного управления МЧС и районного отдела по ЧС объединили усилия в проведении пожарно-профилактической работы на территории Пуховичского региона. С начала года на территории района произошло 85 пожаров, от которых погибли 8 человек. Большинство огненных ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Мероприятия прошли на территории Пережирского сельского Совета. Все спасатели распределились на рейдовые группы и направились в населенные пункты сельсовета: Рыбцы, Седца, Узляны, Пережир, Заболотье, агрогородок Зазерка, садовые товарищества «Шарик», «Метропроект», «Лесное», «Станкостроитель». Цель мероприятия – зайти в каждый дом, проинструктировать о мерах пожарной безопасности и дать советы, которые помогут избежать пожара, сохранить кров над головой. Особое внимание специалистов направлено на одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, семьи, воспитывающие детей, – ту категорию, которая нуждается в дополнительной защите.

Первый адрес, по которому выдвинулась одна из групп, – дом на улице на улице Стационарной в деревне Рыбцы. На первый взгляд даже и не скажешь, что здесь кто-то живет, и только количество кошек говорит о том, что о них заботится человек. На стук в дверь выглянула из дома хозяйка. Работники МЧС, входя в дом, сразу поинтересовались, чем обогревают хозяева жилище. Пожилая женщина сразу указала на печь. И здесь у спасателей появились вопросы: на корпусе печи имеются трещины. Безопасно ее эксплуатировать нельзя. Работники МЧС уточнили: «Есть ли дети?». Женщина со слезами на глазах, сказала, что есть, взрослый сын. Но на помощь рассчитывать не приходится. Спасатели берут адрес на заметку: нужно напомнить сыну о его обязательствах перед мамой. Уходя, спасатели напоминают правила эксплуатации печи: не использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости, не допускать перекала, заканчивать топку после полного прогорания углей.

Второй дом располагался на улице Содовой в этой же деревне. Хозяйка с порога отрапортовала работникам МЧС, что печь уже сегодня протопила.

– Я проживаю в доме одна, но о безопасности помогают заботиться дочери, у меня их две.

На желание спасателя посмотреть печь женщина реагирует спокойно: печь без трещин, на месте и негорючее основание.

– Мне так печник сказал сделать в целях безопасности, – прокомментировала в ходе осмотра пожилая женщина.

А вот автономного пожарного извещателя у хозяйки не оказалось. Спасатель подробно рассказал, для чего нужно устройство и где его необходимо установить. Женщина пообещала, что при следующей поездке в город обязательно приобретет полезный прибор: «Это для моей же безопасности!»

Спасатели сегодня посетили более трехсот домовладений, оставляя в каждом доме полезные рекомендации, расположенные в листовках. У каждого хозяина, не соблюдающего правила пожарной безопасности, своя история о том, почему он недосмотрел, не успел, не отремонтировал…Однако спасатели точно знают, к чему могут привести эти действия, и для каждого они находят убедительные доводы, почему вопросы безопасности нельзя откладывать на завтра.