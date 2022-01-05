Воскресенский: народу важна прежде всего социальная направленность государства

Общение с населением Беларуси показывает, что в проекте обновленной Конституции первостепенную важность имеет то, чтобы в Основном законе была закреплена социальная направленность государства. Об этом заявил во время круглого стола на телеканале «Беларусь 1» политик, член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский, сообщает БелТА.

В стране уже начали работу общественные приемные, проходят встречи с населением, на которых обсуждаются предложенные изменения в Конституцию Беларуси. Что важно для того, чтобы донести до населения суть общественного договора между народом и государством. На днях в Пинске такая встреча собрала порядка 300 горожан. «Люди подчеркивали, что очень важно сохранить ее (Конституции. — Прим. БелТА) социальную направленность. Мы, политики, постоянно говорим о правах, свободах, о каких-то политических партиях, их возможности баллотироваться в парламент. Но людей волнует только социальная направленность. Они хотят, чтобы этот курс, социально-экономический, нашей страны сохранился», — отметил Юрий Воскресенский.

Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов пояснил, почему так происходит. «Наши граждане привыкли к определенному уровню гарантий. Это идет еще со времен Советского Союза. И когда Беларуси стала самостоятельным государством, она приняла это наследие. Задача была — сохранить промышленный потенциал, потенциал в сфере здравоохранения, образования. Это позволяло сохранить уровень гарантий», — сказал он. И подчеркнул, что в этой части изменений в Конституцию предложено немного. Главное — сохранено социально-правовое государство.

Над проектом среди прочих работали профессионалы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, науки, промышленности, сельского хозяйства — чтобы в законодательстве «идти от жизни, от земли». «Забота о материнстве и детстве, о семье — все это пронизывает новые нормы Конституции», — подчеркнул Вадим Ипатов.

«На встречах с людьми мы увидели что у них нет интереса к публичной политике как таковой. У них есть прежде всего боязнь за вот этот социальный контракт, желание, чтобы он продолжался», — добавил Юрий Воскресенский.

Также, по его словам, людей на встречах волнует, не будет ли вследствие изменений какой-то разбалансировки ситуации в стране. И они беспокоятся о том, как будет распределена власть, кто придет на смену нынешнему Президенту.

«Для этого вводится специальный механизм в виде Всебелорусского народного собрания как высшего проявления не только воли белорусского народа, но, можно сказать, и гражданского общества», — сказал Юрий Воскресенский.