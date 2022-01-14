Воспитанники детского сада присоединились к акции “Птушкі ля кармушкі”

Покормите птиц зимой,

Бросьте горстку крошек,

И пускай снуют порой

Стайки у окошек!

Любовь к родной земле формируется в детском саду с уважения и бережного отношения к родным людям, родной земле, родной природе. Любить Родину – значит любить родную природу. Поэтому не случайно перед педагогами стоит задача научить детей ценить природу, защищать её. Зимой, как никогда, птицам нужна помощь и поддержка человека.

Традиционно в ГУО “Пуховичский ясли-сад” в зимний период проходят разнообразные акции: “Смастерим кормушки”, “Покорми птиц”.

И в этом году педагоги и воспитанники не остались в стороне, тем более, что общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” 15-16 января 2022 года организует акцию “Птушкі ля кармушкі”.

Присоединившись к акции, ребятишки вместе с воспитателями организовали серию “птичьих столовых”, куда ежедневно приносят корм для пернатых друзей. Теперь нашим воспитанникам есть о ком заботиться каждый день. Если раньше на территорию детского сада изредка прилетали снегири, то сейчас наверняка они будут нашими частыми гостями.

Мы уверены, что наши дети вырастут настоящими защитниками природы и патриотами родной Беларуси.

Юлия Андрианова,

заведующий ГУО “Пуховичский ясли-сад”.