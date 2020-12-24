Общество 

Воспитанники Руденской школы-интерната присоединились к областной благотворительной акции

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В Руденской вспомогательной школе-интернате прошла областная благотворительная акция  «Дети Минщины — За мир! За стабильность! За будущее».

Наш район, к слову, дал старт акции. В гости к ребятам приехали  представители Минского областного исполнительного комитета, сферы образования,  профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий и других организаций района. Перед воспитанниками школы-интерната они предстали в костюмах сказочных героев и привезли подарки. 

 

 

 

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