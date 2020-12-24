Воспитанники Руденской школы-интерната присоединились к областной благотворительной акции

В Руденской вспомогательной школе-интернате прошла областная благотворительная акция «Дети Минщины — За мир! За стабильность! За будущее».

Наш район, к слову, дал старт акции. В гости к ребятам приехали представители Минского областного исполнительного комитета, сферы образования, профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий и других организаций района. Перед воспитанниками школы-интерната они предстали в костюмах сказочных героев и привезли подарки.