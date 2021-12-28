Воспитанники Руденской вспомогательной школы-интернат получили подарки от Управления делами Президента Республики Беларусь   

Праздник в Руденскую вспомогательную школу-интернат пришел в понедельник. Поздравить воспитанников и педагогов учреждения образования с Новым годом приехало немало гостей, в том числе Управляющий делами Президента Республики Беларусь Валерий Иванов, директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь Игорь Кудревич, председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа. Визит этот был праздничный и деловой одновременно. Гости познакомились с условиями, в которых учатся и проживают воспитанники, достижениями ребят. А затем приняли участие в праздничном новогоднем мероприятии, и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручили подарки и ребятам, и учреждению образования.

Наталья ПАРХОМЧИК.