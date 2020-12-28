Воспитанников Руденской школы-интерната поздравил директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента

В рамках республиканской акции «Наши дети» директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь Игорь Кудревич

посетил Руденскую вспомогательную школу-интернат.

Приезжать в Руденскую школу перед Новым годом для представителей Управления делами Президента уже традиция. Пять лет назад ведомство взяло шефство над школой.

Игорь Алексеевич поздравил ребят с наступающими новогодними праздниками. Все воспитанники получили подарки.

К слову, детей и педагогов поздравил и председатель Пуховичского райисполкома Виктор Коледа. Детям он вручил сладкие подарки, а учреждению образования — стиральную машину.