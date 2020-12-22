Вот куда жителям области нужно звонить по вопросам COVID-19

В стране работают Call-центры по вопросам COVID-19. Минздрав напомнил, что любые вопросы о получении лечебно-диагностической помощи в период пока действуют ограничения (в том числе о выписке лекарств на льготной основе и за полную стоимость), о том, как правильно вести себя с больными COVID-19 и контактами 1-го уровня, а также о соблюдении профилактических мероприятий в период эпидемии можно задать специалистам.

Напоминаем телефоны, куда можно обратиться:

«Березинская ЦРБ». Рабочие дни с 8.00 до 17.00 801715 55 5 91, рабочие дни с 17.00 до 8.00, выходные и праздничные дни 801715 5 56 03,

«Борисовская ЦРБ» 80177 79 77 81

«Вилейская ЦРБ». Рабочие дни с 8.00 до 17.00 801771 5 55 78, рабочие дни с 17.00 до 8.00, выходные и праздничные дни 801771 5 43 54

«Воложинская ЦРБ» 8044 788 06 12 УЗ

«Дзержинская ЦРБ» 801716 6 95 85 УЗ

«Клецкая ЦРБ». Рабочие дни с 8.00 до 17.00 801793 502 30, рабочие дни с 17.00 до 8.00, выходные и праздничные дни 801793 60 881

«Копыльская ЦРБ» 801719 55 2 91

«Крупская ЦРБ» 801796 23 9 66

«Логойская ЦРБ» 801774 55 8 44

«Любанская ЦРБ» 801794 23 4 25

«Марьиногорская ЦРБ» 801713 3 55 41

«Минская ЦРБ» 505 27 01

«Молодечненская ЦРБ» 80176 58 03 16

«Мядельская ЦРБ». Рабочие дни с 8.00 до 17.00 801797 24 3 88, рабочие дни с 17.00 до 8.00, выходные и праздничные дни 801797 24 3 53

«Несвижская ЦРБ». Рабочие дни с 8.00 до 17.00 801770 2 16 19, 801770 2 37 09 выходные и праздничные дни 801770 2 51 41, 8017 70 2 14 35

«Слуцкая ЦРБ» 801795 7 15 08

«Смолевичская ЦРБ». Рабочие дни с 8.00 до 17.00 801776 38834, 80177638835, 80177638 806 рабочие дни с 17.00 до 8.00, выходные и праздничные дни 80177655 705

«Солигорская ЦРБ». Круглосуточно 80174 26 10 66, Рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 80174 26 40 51 Ежедневно с 8.00 до 18.00 80174 28 77 09

«Стародорожская ЦРБ». Рабочие дни с 8.00 до 17.00 801792 39 2 64, рабочие дни с 17.00 до 8.00, выходные и праздничные дни 801792 54 3 85

«Столбцовская ЦРБ». Рабочие дни с 8.00 до 20.00 801717 5 21 22, рабочие дни с 20.00 до 8.00, выходные и праздничные дни 801717 5 25 84

«Узденская ЦРБ». Рабочие дни с 8.00 до 17.00 801718 53 5 80, рабочие дни с 17.00 до 8.00, выходные и праздничные дни 8029 142 06 00

«Червенская ЦРБ». Рабочие дни с 8.00 до 17.00 801714 5 22 27, рабочие дни с 17.00 до 8.00, выходные и праздничные дни 801714 5 21 68

«Жодинская ЦГБ» 801775 66 3 03

Источник: Mlyn.by