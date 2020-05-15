ВОЗ ожидает вторую волну COVID-19 осенью

ВОЗ призвала европейские страны готовиться ко второй волне коронавируса, отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет The Daily Telegraph.

Клюге предостерег страны, которые начинают ослаблять ограничительные меры, что сейчас «время для подготовки, а не для празднования».

В ВОЗ считают вероятным, что Европа может столкнуться со второй волной коронавируса осенью этого года.

Отмечается, что повторная вспышка заболевания может совпасть с сезонным всплеском заболеваемости гриппом и корью. Многие специалисты считают, что вторая волна пандемии коронавируса может быть более опасной, чем первая.

ВОЗ призывает уделить особое внимание укреплению систем здравоохранения и наращиванию потенциала медицинских учреждений, первичной медико-санитарной помощи и отделений интенсивной терапии.

Источник: Белта