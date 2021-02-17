ВОЗ рекомендует сделать прививку уже переболевшим COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует сделать прививку от коронавируса даже тем, кто уже был инфицирован, сообщается на сайте организации.

«Мы знаем, что у большинства людей, у которых был COVID-19, развивается иммунитет, но есть подгруппа людей, у которых болезнь проходила в очень легкой форме или бессимптомно. Эти люди имеют менее сильный иммунный ответ по сравнению с теми, у кого болезнь проходила в тяжелой форме», — заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

«Мы рекомендуем вакцинировать людей, если они попадают в эту группу, независимо от того, были ли они ранее инфицированы или нет. И хорошо то, что иммунная система распознает один и тот же антиген, белок. Таким образом, даже если вы уже были инфицированы и позже получили вакцину, она усилит иммунный ответ», — сказала Сумья Сваминатан.

Как долго продержится иммунитет, исследователи еще выясняют.

Источник: БелТА.