ВОЗ: за неделю британский штамм коронавируса выявили еще в 10 странах

Обнаруженный первоначально в Великобритании штамм коронавируса выявили уже в 70 странах, сообщает ТАСС со ссылкой на ежедневный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Разновидность коронавируса VOC-202012/01 с 19 января выявили еще в 10 государствах. ВОЗ отметила, что по состоянию на 25 января 70 стран сообщили о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах. В Великобритании этот штамм показал повышенную заразность по сравнению циркулировавшими прежде вариантами. Также в стране провели исследование, показавшее, что новая разновидность коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни. ВОЗ считает, что результаты пока предварительные и требуют большего анализа.

Сообщается также, что штамм коронавируса, обнаруженный первоначально в ЮАР, с 19 января выявлен еще в восьми странах. Теперь их общее число достигло 31. Обнаруженная ранее в Бразилии разновидность коронавируса с 19 января выявлена еще в восьми государствах.

Эксперты ВОЗ ранее заявляли, что возникновение новых штаммов было ожидаемым, так как вирусам свойственно постоянно изменяться.

По материалам БЕЛТА