Возле агрогородка Блонь Пуховичского района 20 января ГАИ закроет участок дороги Минск — Гомель

Вечером 20 января Госавтоинспекция частично перекроет участок на 58-м километре автотрассы М-5 Минск — Гомель, возле агрогородка Блонь Пуховичского района. Проехать возле Блони будет невозможно в направлении Минска с 18:10 до 19:10.

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY, что временные неудобства для водителей связаны с проведением следственного эксперимента по ранее совершенному дорожно-транспортному происшествию.

Ирина Сапунова отметила, что движение в направлении Минска будет на этот час закрыто для всех видов транспорта.

— Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации, — сказала старший инспектор.

Источник: МЛЫН.BY