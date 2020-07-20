Возле деревни Подбережье «Опель» таранила «Ладу» — пассажирка «Лады» в реанимации

Возле деревни Подбережье Пуховичского района 19 июля автомобиль «Опель Вектра» врезался в «Ладу Х-рей». В аварии получила травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы пассажирка «Лады».

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Происшествие случилось около 15:30 на 47 километре автодороги М5 Минск — Гомель. Автомобилем «Опель Вектра» управляла 42-летняя жительница Пуховичского района, которая ехала в направлении столицы по правой полосе движения. По предварительной версии, женщина неправильно выбрала дистанцию до «Лады Х-рей» под управлением 33-летнего минчанина, которая двигалась впереди, и врезалась в нее.

По словам Ирины Сапуновой, в аварии пострадала пассажирка «Лады». Личные данные женщины и характер полученных ею травм устанавливаются. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: Млын.бай