Возле деревни Узляны мужчина пытался поджечь покрышки и блокировать дорогу

Инцидент произошел вечером 26 октября перед въездом в деревню Узляны Пуховичского района. Местный житель увидел на проезжей части две покрышки и сообщил об этом в милицию. Рядом с местом водитель никого не застал, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители нашли на обочине дороги еще две шины, а через несколько часов вышли и на исполнителя. Им оказался 38-летний уроженец этой же деревни, работающий слесарем СТО в Минске.

«Мужчина приехал на выходные к родителям и зашел в гости к своему знакомому. Сельчане устроили застолье, во время которого обсудили столичные протесты. В какой-то момент гость решил выразить свою позицию действиями: взял за гаражом товарища две покрышки, вынес их на проезжую часть, облил растворителем и поджог. Однако огонь быстро погас», — рассказали в МВД.

Повторно поджечь шины не удалось: помешала приближающаяся машина.

Выяснилось, что обнаруженные на обочине шины принес собутыльник.

Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки действиям задержанного и его знакомого.

Источник: Млын.бай