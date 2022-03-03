Возле поселка Дружный в техническом водоеме всплыл труп неизвестного мужчины

Спасатели МЧС вечером 26 февраля в Пуховичском районе достали из технического водоема возле поселка Дружного труп мужчины. Личность погибшего на момент обнаружения установлена не была.

По информации пресс-службы МЧС, сообщение о том, что в водоеме возле Дружного обнаружен утонувший человек, поступила в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 17:10. Спасатели извлекли из воды тело мужчина, личность которого и причина утопления устанавливаются.

Начальник водолазно-спасательной службы Минской областной организации ОСВОД Артем Дядев рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

– Никто в последние дни в том водоеме не тонул. Труп прошлогодний. Это видно по признакам его разложения. Техническое озеро небольшое. Оно принадлежит местной ТЭЦ. В водоем постоянно сбрасывается вода, поэтому он не замерзает. Там даже помощь водолазов не потребовалась. Тело всплыло на поверхность озера, спасатели подтянули его к берегу и достали.

Проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет. Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки будет также установлена личность погибшего.