Возле Пуховичей 17-летний мотоциклист без прав столкнулся с бусом – пострадала 20-летняя девушка

Недалеко от агрогородка Пуховичи поздним вечером 2 августа 17-летний парень на незарегистрированном мотоцикле «ИЖ Юпитер 3» не разъехался с микроавтобусом «Мерседес Бенц Спринтер». В результате столкновения 20-летняя пассажирка мотоцикла получила травму.

Представитель отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Елена Соколова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

– 17-летний житель Пуховичского района управлял не зарегистрированным в установленном порядке мотоциклом «ИЖ Юпитер 3». Водительского удостоверения парень не имеет. На мотоцикле он вез 20-летнюю девушку. Ехали от агрогородка Пуховичи по второстепенной дороге. Около 22:35, выезжая на главную дорогу автотрассы М5 Минск – Гомель, несовершеннолетний мотоциклист не уступил дорогу автомобилю «Мерседес Бенц Спринтер» под управлением 44-летнего минчанина, который двигался в направлении Минска. Произошло столкновение.

По словам Елены Соколовой, в аварии 20-летняя пассажирка мотоцикла получила перелом левой голени. Девушка госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

Елена Соколова отметила, что юный мотоциклист никогда не получал водительское удостоверение и ранее уже привлекался к административной ответственности как водитель-бесправник. «За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, а равно передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 базовых величин (от 145 до 580 рублей). Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 20 до 50 базовых величин (от 580 до 1 450 рублей) или общественные работы, или административный арест.» Фото предоставлено Еленой Соколовой