В связи с началом заготовительного сезона лесной продукции возросла вероятность попадания возбудителя АЧС на личные подворья.

Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением и высокой степенью смертности. В мире не существует ветеринарных препаратов для профилактики и лечения этой болезни. Основной разносчик инфекции — дикий кабан.

Основное количество случаев АЧС в неблагополучных регионах зарегистрировано на личных подворьях граждан, где в должной мере не соблюдается биологическая защита поголовья. Для ухода за свиньями отсутствовала сменная обувь, спец-одежда. Для кормления свиней использовались кормовые смеси собственного помола или пищевые отходы без термиче-ской обработки, а также приобретенные с рук не сертифицированные корма. Перед входом в помещение, где содержались домашние свиньи, не были оборудованы дезванны (дезподушки). Имели место случаи выгульного содержания свиней.

В связи с началом заготовительного сезона лесной продукции (ягод, грибов, лекарственных трав) высока вероятность переноса и попадания через обувь человека возбудителя АЧС на личные подворья, в сараи, где содержатся домашние свиньи. С целью профилактики и недопущения попадания вируса АЧС и других возбудителей инфекционных заболеваний восприимчивым животным (домашним свиньям), при посещении леса следует обходить места обитания диких кабанов, которые являются резервуаром вируса в природе. Обитая в лесах, больные АЧС дикие свиньи загрязняют своими выделениями ягоды, грибы, лесные тропы и дороги. Люди, собирая ягоды и грибы и передвигаясь по за-грязненным тропам и дорогам, могут быть переносчиками вируса в частные подворья. Именно в период сбора ягод и грибов регистрируются случаи заболевания АЧС.

Владельцам животных во избежание возникновения и распространения опасного заболевания рекомендуется соблюдать следующие правила:

— после посещения леса сменить обувь. В дальнейшем сменную обувь необходимо помыть и продезинфицировать;

— территория личных подсобных хозяйств должна содержаться в чистоте, должна быть огорожена в целях недопущения проникновения диких животных;

— содержать поголовье свиней в закрытых помещениях, не допускать свободного их выгула, особенно в лесной зоне;

— не допускать посещения личных подсобных хозяйств посторонними лицами;

— обрабатывать свиней и помещения их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;

— использовать в корм животным комбикорма, кормовые смеси, белково-витаминные минеральные добавки и премиксы, приготовленные только в организациях комбикормовой промышленности Республики Беларусь; не допускается использование кормов сомнительного качества;

— подвергать обязательной термической обработке пищевые отходы и корма перед скармливанием;

— не завозить свиней без согласования с Государственной ветеринарной службой района из других территорий;

— убой свиней производить только с разрешения и под контролем специалистов государственной ветеринарной службы;

— при обнаружении трупов свиней необходимо срочно уведомить об этом местный исполнительный и распорядительный орган или работников районной ветеринарной станции.

Выполнение вами данных рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на территорию ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и предот-вратит экономические потери.

Александр ПОЗНЯК, заместитель начальника Пуховичской районной ветеринарной станции.