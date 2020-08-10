Впервые голосующим избирателям вручили сертификаты в новый ФОК «Аквамарин»

Алексей Мокеев живет в Марьиной Горке, учится в Марьиногорском аграрно-техническом колледже. Выборы Президента Республики Беларусь стали для него первыми. И как все его ровесники, впервые ставшие избирателями, Алексей получил подарок от участковой избирательной комиссии.

Голосовал молодой человек на Школьном участке для голосования №45, расположенном в помещении Марьиногорского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа. А в подарок получил сертификат на посещение бассейна «Аквамарин», который открылся в Марьиной Горке в конце прошлого месяца.

Алексей признался, что появление в городе такого спортивного объекта его порадовало. Он любит заниматься спортом. Из всех видов спорта предпочитает футбол. Занятия в бассейне полезны и для футболистов.

Обладателями сертификатов на посещение нового спортивного комплекса стали не только самые молодые избиратели. На многих избирательных участках был организован их розыгрыш.

Наталья ПАРХОМЧИК.