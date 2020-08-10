Выборы-2020 Молодёжь 

Впервые голосующим избирателям вручили сертификаты в новый ФОК «Аквамарин»

36 Redactor Комментариев нет

 

Алексей Мокеев живет в Марьиной Горке, учится в Марьиногорском аграрно-техническом колледже. Выборы Президента Республики Беларусь стали для него первыми. И как  все его ровесники, впервые ставшие избирателями, Алексей получил подарок от участковой избирательной комиссии.

Голосовал молодой человек на Школьном участке для голосования №45, расположенном в помещении Марьиногорского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа.  А в подарок получил сертификат на посещение бассейна «Аквамарин», который открылся в Марьиной Горке в конце прошлого месяца.

Алексей признался, что появление в городе такого спортивного объекта его порадовало. Он любит заниматься спортом. Из всех видов спорта предпочитает футбол.  Занятия в бассейне полезны и для  футболистов.

Обладателями сертификатов на посещение нового спортивного комплекса стали не только самые молодые избиратели. На многих избирательных участках был организован их розыгрыш.

Наталья ПАРХОМЧИК.

Вам также может понравиться

Проходит акция «Молодежь за безопасность»

Redactor 0

В рамках акции «29 добрых дел» школьники навестили ребят, которые пострадали на пожаре в Блони

Redactor 0

КВН  назвал  лучших среди пуховчан

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿