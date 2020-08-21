Вплоть до увольнения. Прокуратура напоминает об ответственности за участие в незаконной забастовке

Забастовка — это временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей полностью или частично. Она организуется в целях разрешения коллективного трудового спора.

Для признания забастовки законной должен быть соблюден порядок её проведения, который урегулирован статьёй 388 Трудового кодекса Республики Беларусь.

Следует иметь в виду, что в интересах национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения, прав и свобод других лиц могут быть установлены ограничения реализации права на забастовку.

В соответствии со ст. 84 Конституции Республики Беларусь и ст. 393 Трудового кодекса Республики Беларусь право отложить проведение забастовки или приостановить ее на срок до трех месяцев предоставлено Президенту Республики Беларусь.

Запрещается принуждение к участию в забастовке (ст. 391 ТК), оказание материальной помощи участникам забастовки за счет средств политических партий, движений, иных общественных объединений, преследующих политические цели, иностранных юридических и физических лиц (ч. 4 ст. 388 ТК).

В случае если решение о проведении забастовки принято с нарушением требований законодательства, её проведение создаёт угрозу национальной безопасности, общественному порядку, здоровью населения, правам и свободам других лиц наниматель или прокурор вправе обратиться в областной или Минский городской суд с заявлением о признании незаконными забастовки или решения о её проведении.

Если суд признает забастовку незаконной, то её участникам не сохраняется зарплата за все время забастовки, а период участия в ней не включается в стаж, дающий право на отпуск (ч. 1 ст. 396 ТК).

В таких случаях работникам, отказавшимся в письменной форме от участия в забастовке, но в связи с ней не имевшим возможности исполнять свои трудовые обязанности, зарплата за все время забастовки выплачивается в размерах не ниже установленных законодательством за простой не по вине работника (ч. 2 ст. 396 ТК).

За участие в незаконной забастовке предусмотрена дисциплинарная ответственность в виде замечания, выговора, лишения стимулирующих выплат и увольнение.

В том случае, если в результате незаконной забастовки нанимателю причинен материальный ущерб, работник также может быть привлечен и к материальной ответственности.

Лица, создающие препятствия для исполнения трудовых обязанностей работникам, не участвующим в забастовке, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности (ст. 398 ТК).

Справочно. Создание препятствий для исполнения трудовых обязанностей может выражаться в воспрепятствовании допуска работника к рабочему месту, отказе в выдаче необходимых ему материалов, средств индивидуальной защиты.

В силу ч. 3 ст. 9.18 КоАП действия, создающие препятствия исполнению своих трудовых обязанностей работником, не участвующим в забастовке, влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.

За принуждение к участию в забастовке с применением насилия или с его угрозой предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет (ст. 200 УК).

Лариса Пархимович,

старший помощник прокурора Минской области по правовому обеспечению, информации и общественным связям.