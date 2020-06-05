Врач Анна Ксензова: «Это неожиданное для всех нас испытание»

Медицина — это такая отрасль, в которой, кем бы ни работал, ты обязательно будешь видеть результат своего труда. В этом была убеждена и к этому стремилась, когда выбирала для себя профессию, Анна Ксензова, сегодня врач общей практики и исполняющая обязанности заведующего Руденской городской больницей…

Безусловно, профессия людей в белых халатах всегда была овеяна определенным романтизмом, поэтому многим кажется очень привлекательной, ведь, не вкусив этого нелегкого труда, ты не можешь знать всех его сложностей и нюансов. Только приняв своих первых пациентов, понимаешь всю ту степень ответственности, которую приходится брать на себя врачу. И это очень непросто…

— Особенно сегодня, когда весь мир проходит непростое и более чем не-ожиданное для всех испытание коронавирусом… — улыбается Анна Ксензова, с которой я встретилась во время приема пациентов в поликлинике.

Анна Сергеевна (так вежливо обращаются к доктору пациенты Руденской больницы) в эти дни ведет прием не только жителей своего участка, но и тех, кто обслуживался в Дричинской амбулатории, заведующая которой Виктория Урбан трудится сейчас в госпитале, развернутом на базе Марьиногорской ЦРБ. Для молодого специалиста (Анна Ксензова не проработала еще и двух лет после окончания Гомельского медицинского университета) — это двойная нагрузка и двойная ответственность.

— О границах рабочего времени пришлось просто забыть, — говорит Анна, сделавшая небольшой перерыв для нашей встречи. Он действительно очень небольшой, потому что пациенты ждут доктора сразу в двух очередях (одна из них — для температурящих пациентов).

Прием в амбулатории и выезд на вызовы, между которыми десятки километров, — это не все реалии дня сегодняшнего. Анна Сергеевна, кроме своих привычных обязанностей, выполняет еще и обязанности врача контактной группы. Вместе с медсестрой Татьяной Сазоновой и водителем Сергеем Александровичем доктор выезжает к пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходящим лечение на дому, и к тем, кто находится на самоизоляции как контакт первого уровня. Провести осмотр, проконтролировать затем их состояние, оформить необходимые документы — все это сегодня входит в обязанности врача общей практики, ставшего на время эпидемии и врачом-инфекционистом.

— Сейчас на участке мы наблюдаем примерно 60 человек. Возраст разный: есть дети, есть и пациенты, которым уже за 80 лет, — говорит Анна Сергеевна.— Выезжаем к ним по графику и в случае ухудшения состояния или появления симптомов. Но практически ежедневно находимся с каждым в контакте по телефону. Спрашиваем о самочувствии. Да и люди сами звонят, потому что многое им порой непонятно.

На какие-то вопросы еще месяц назад и врачам было сложно ответить, ведь с новым вирусом медики всех стран столкнулись совсем недавно. Вирус контагиозен, не изучен, нет профилактической сыворотки, нет определенного алгоритма лечения. Именно поэтому обсуждение любых новостей из мировой медицины о том, как страны борются с этой инфекцией, — главная тема всех разговоров между медработниками.

Анна Сергеевна обсуждает эти вопросы не только с коллегами, но и с мужем: Евгений Ксензов — также врач общей практики. И работает в обычное время вместе с Анной в одной больнице. Но сейчас Евгений выходит на дежурства в госпиталь в Марьиной Горке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом и пневмониями.

— Думаю, что там всем также непросто, — говорит Анна. — Но муж не жалуется, хоть и очень устает. Напротив, мне даже кажется, что там он еще больше чувствует свою востребованность и нужность…

Время разговора пролетает быстро. Я не хочу задерживать доктора по многим причинам: и потому, что ее прямо сейчас ждут пациенты, и потому, что после приема еще придется ехать на вызовы, и потому, что мне, если честно, немного некомфортно находиться в больнице… Да, страх заболеть от любого кашля предательски напоминает о себе. Анна улыбается, когда я честно озвучиваю ей свои опасения:

— Не стоит недооценивать опасность новой инфекции, но и паниковать также не нужно. Задача каждого — проявлять в эти дни социальную ответственность и соблюдать меры профилактики. Легкомысленно относиться к рекомендациям о социальном дистанцировании и масочном режиме нельзя. Если все выберут для себя правильный алгоритм поведения, то процент заражения будет снижаться. Так что берегите себя…

Елена ШАНТЫКО.