Врач-инфекционист: маска на морозе — зло

Носить маску на морозе без необходимости не стоит — она быстро намокает и охлаждается. Об этом заявила врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова, пишет «Газета.Ру» со ссылкой на РИА «Новости».

«Маска — не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага», — сказала Белова.

Она добавила, что с самого начала специалисты, распространяя инструкции по ношению средств защиты, не обратили внимание на то, что если маска влажная, ее нужно снимать и выбрасывать.

По словам эксперта, маска требуется только в местах большого скопления людей — к примеру, на остановках.