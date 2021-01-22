Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
Врач-ревматолог Павел Евдокименко на своем YouTube-канале рассказал о главном факторе, затрудняющем восстановление после коронавирусной инфекции.
По словам специалиста, сбои в работе кишечника являются одной из самых распространенных проблем в период восстановления. Так происходит из-за того, что функционирование пищеварения налаживается медленнее, относительно возвращения обоняния или режима сна.
Важно понимать, что у пациентов, которые пропивают антибиотики, процесс восстановления займет больше времени. Кроме того, ситуация может усугубиться из-за аллергических реакций.
Для восстановления организма Евдокименко порекомендовал употреблять мед, калину и малину с минимальным количеством сахара. Также не стоит игнорировать прием витаминов группы В.
Источник: sb.by