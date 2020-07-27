Врачи-гигиенисты не рекомендуют детям купаться но озере Материнское

Пуховичский РЦГиЭ рекомендует отдыхать только на специально отведённых рекреационных зонах это: водоем д. Узляны, водоём а/г Дукора, Материнское, Михайловское, городской пляж на р. Титовка в г. Марьина Горка. Вода водоёмов рекреационных зон отдыха населения на текущий момент соответствует гигиеническим нормативам, кроме воды водоёма Материнское, где выявлено не соответствие требованиям ГН «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования».

В связи с этим ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» вынес предписание о приостановлении с 24.07.2020 купания детей, не ограничивая купания взрослых и занятия видами водного спорта на водоёме Материнское. Напоминаем, вы сами несёте ответственность за своё здоровье! Не пейте воду из открытых водоемов, не купайтесь в неположенных местах, не злоупотребляйте спиртными напитками, это все пагубно влияет на ваше состояние.

ГУ «Пуховичский РЦГиЭ» дает вам свои рекомендации:

· Старайтесь находиться в тени, особенно днём.

· Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

· Обрабатывайте руки спиртосодержащими дезинфицирующими препаратами (гелями, лосьонами).

· Одежда должна быть свободной, лёгкой, желательно из хлопка, светлых тонов.

· Носите широкополую шляпу, наводящую тень на лицо, голову, уши и затылок.

· Носите солнцезащитные очки, закрывающие лицо и блокирующие по мере возможности лучи типов UVA и UVB.

· Используйте солнцезащитные средства с защитой 15-50 SPF (солнцезащитный крем с номером меньше 15 SPF неэффективен), защищающий и от лучей UVA, и от лучей UVB.

· Меньше в пищу употреблять солёных и жирных блюд.

· В рацион питания больше включать овощей, фруктов, мойте их перед едой.

· Пытаясь утолить жажду, учтите, что холодное пиво, спрайты, сладкие газированные напитки в жару пить категорически не рекомендуется.

· Очень хорошо утоляет жажду чай (особенно зеленый), да к тому же еще и укрепляет стенки сосудов, обладает антисклеротическим и тонизирующим эффектом.

· Берите с собой на пляж бутилированную воду.

Врач-гигиенист М. А. Сорока