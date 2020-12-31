Временное замещение зубов протезом бабочка: показания, преимущества

Протез бабочка — бюджетное решение на время приживления импланта, подготовки к протезированию. Стоматолог-ортопед рассказывает, как правильно ухаживать за протезом, его преимуществах и недостатках.

Протез бабочка: промежуточный этап в имплантации и протезировании с красивой улыбкой

Съемный протез бабочка в последнее время стал популярным за счет возможности быстро закрыть пустующее место. Действительно ли хрупкая на вид конструкция может заместить отсутствующие зубы? Как долго прослужит временный протез? Ставят ли «бабочку» детям? Ответит на вопросы М. В. Бобков — один из основателей «Семейного стоматолога», врач с 20-летним опытом протезирования зубов.

Зачем нужен протез бабочка

Подготовка к протезированию, заживление лунки, классическая имплантация растягивается на месяцы. Пациенты переживают из-за нарушения эстетики и дикции, особенно если работа связана с общением с людьми. Протез-бабочка избавляет от этих неудобств и психологического дискомфорта. После установки можно нормально разговаривать и улыбаться, не отказываться от посещения праздничных и публичных мероприятий. Бабочка — это иммедиат-протез, предназначенный для срочного замещения 1–2 зубов. В переводе с английского «immediate» означает безотлагательный. Снять слепок можно до удаления зуба, и сразу после операции заместить дефект.

Необычное название конструкция получила благодаря внешнему виду. Крепежные элементы (кламмеры) в виде полукруглых дуг похожи на крылья бабочки. Протез выглядит хрупким, но на самом деле он достаточно прочный, при умеренной жевательной нагрузке служит около 3 лет. Крючки из акрила плотно охватывают зубы-опоры, передают им часть жевательного давления, не повреждают эмаль, препятствую смещению.

Микропротез бабочка не только восстанавливает эстетику, но и решает другие проблемы:

· Препятствует смещению и наклону зубов в сторону отсутствующих зубных единиц. Если не предупредить деформацию зубного ряда, нарушается смыкание, возникают сложности с протезированием.

· Поддерживает нагрузку на зуб-антагонист, который без опоры выдвигается в сторону противоположной челюсти, как бы подрастает.

· Предупреждает перегрузку соседних зубов, стесывание эмали.

· Защищает лунку от травмирования, попадания пищи.

· Берет часть нагрузки на себя, сохраняет жевательную функцию.

В каких случаях устанавливают микропротез бабочку

Стоматологи рекомендуют съемный протез на 1–2 зуба как промежуточное решение:

· До установки мостовидной конструкции.

· Пока собирается нужная сумма на установку имплантата.

· При двухэтапной имплантации на время приживления штифта.

· Пациентам после инсульта, с декомпенсированным сахарным диабетом пока стабилизируется состояние для более сложного ортопедического лечения.

· Подросткам в качестве альтернативы имплантации до окончательного формирования костей челюсти (18 –20 лет).

· Детям при врожденной адентии, ранней утрате зубов для профилактики зубочелюстных деформаций, временного восстановления эстетики. С «бабочкой» ребенок избежит комплексов из-за отсутствия зубов.

Если есть противопоказания к несъемному протезированию, человек не хочет устанавливать имплант или обтачивать опорные зубы под мост с коронками, «бабочку» можно носить постоянно. Но срок службы микропротеза 3 года, периодически придется изготавливать новый. Нельзя исключить выпадения протеза во время интенсивного жевания, смеха. Эта проблема решается с помощью фиксирующего крема Протефикс, Корега.

Преимущества протеза бабочки

Большинство пациентов положительно отзываются о микропротезах, в зубопротезной конструкции привлекает:

· Быстрое привыкание.

· Удобная фиксация и снятие.

· Возможность не обтачивать прилегающие зубы.

· Низкая цена изготовления в клиниках Минска, Марьиной Горке (250–300 рублей).

· Соответствие базиса (каркаса) и коронки цвету десны и зубной эмали. Если улыбка не десневая, протез-бабочка незаметен для окружающих.

Как и у любой съемной конструкции у «бабочки» есть недостатки: в первые дни после установки возникает ощущение инородного предмета, проблемы с дикцией и натиранием десны, дискомфорт в зубах-опорах. Неудобно пережевывать и откусывать жесткое мясо, твердые фрукты. Акриловые кламмеры не выдерживают высокой нагрузки.

Как ухаживать за протезом

Рекомендации стоматолога-ортопеда Бобкова Михаила Валерьевича:

· Для очистки пользуйтесь мягкой щеткой и пастой с низкой абразивностью, очищайте внутреннюю и внешнюю сторону.

· Периодически проводите дезинфекцию шипучими таблетками или в ультразвуковой ванночке.

· Ополаскивайте протез после каждого перекуса, ночью храните в сухом контейнере.

Не паникуйте, если узнали, что предстоит удалить передний зуб. С протезом бабочкой вы сможете без стеснения улыбаться, пока будете выбирать способ протезирования или ожидать приживления импланта, изготовления зубного моста.

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