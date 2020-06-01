Все было непросто — главный технолог вспоминает первые шаги на ЗАО  «Август-Бел»

Из воспоминаний главного технолога Снежаны Ницевич (работает с 19 ноября 2007 года)

— Те люди, которые пришли в ЗАО «Август-Бел» в первые месяцы после его регистрации (был 2007 год), еще даже не знали, выделят ли землю и дадут ли разрешение на строительство завода, но все же верили в это, и каждый со своей стороны делал все возможное для его создания. Мы тогда жили и работали одной семьей, между членами которой не существовало деления по принципу «это — мое, а это — нет». Нас объединяла и сплачивала единая цель.

Мы прошли через множество различных митингов и собраний по поводу строительства нашего химического предприятия, на которых маленькая группа «августовцев» пыталась разъяснить местному населению, что оно приобретает с приходом компании в регион. И сделать это в большой и негативно настроенной аудитории, не желающей не то что слышать, но даже слушать какие-то доводы в пользу идеи о таком предприятии, было очень непросто.

Помню, как в очередной раз толпа разъяренных митингующих шла к нашему офису, арендуемому в поселке Дружный. К счастью, реалистов это не сломило и ничуть не умерило их желания реализовать проект и на деле доказать целесообразность и важность существования такого производства.

Навсегда в памяти останется встреча Нового 2008 года: она прошла в одном из столичных ресторанов очень тепло и весело, что называется, по-семейному: на вечер были приглашены все работники завода на тот момент (немногим более 10 человек) без деления на начальников и подчиненных. И, конечно, для меня как для технолога самым памятным событием остается наработка первого препарата Торнадо 360. И хотя, казалось бы, это рядовая ситуация, но все было впервые: загрузка сырья в реактор, запуск линии, рабочий процесс… Помню, мы с Мариной Вальковой (она была в должности технолога производства средств защиты растений) носились тогда как угорелые: чтобы все предусмотреть, ничего не упустить и не испортить первую партию нашей продукции. А расфасовывали ее уже на следующий день, на который и пришелся торжественный момент снятия с фасовочной линии первой канистры нашего препарата.

Считаю, что мне повезло прожить вместе с заводом 13 лет и вместе с коллегами творить его историю. Несмотря на все сложности в первоначальный период, он построился очень быстрыми темпами (начали в октябре, а в июле следующего года получили первый препарат), так же быстро идет его развитие (расширяется ассортимент выпускаемых препаратов, строятся новые склады), а главное — есть перспектива роста, что делает работу здесь очень динамичной и интересной.

Анна ТРУБЧИК,

собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».