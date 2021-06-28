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Все краски радуги

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В воскресенье,  в день молодежи и студенчества,  в сквере за районным центром культуры прошли праздничные мероприятия. Для детей и подростков  организаторы подготовили фестиваль красок с флеш-мобом.  Девушки из хореографической группы “First taim” приглашали всех собравшихся  детей, подростков поучаствовать в зажигательных танцах. А от удовольствия окунутся во все цвета радуги фестивальными красками не смогли отказаться даже родители, которые пришли в сквер вместе с детьми.

Вечер для молодежи продолжился в анти-кафе районного центра культуры, где состоялся импровизированный квартирник. Ребята играли в мафию и просто хорошо проводили вечер, общаясь друг с другом.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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