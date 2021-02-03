Все ли готово для проведения ВНС? Лукашенко собрал совещание по подготовке форума и поставил задачи

Провести VI Всебелорусское народное собрание нужно на самом высоком уровне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам подготовки и проведения ВНС, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что до проведения ВНС остается совсем немного времени. «Интерес к форуму большой, что налагает особую ответственность. Это важнейшее событие в жизни страны, и мы обязаны провести на самом высоком уровне», — подчеркнул Александр Лукашенко.



Для обсуждения подготовки и проведения форума на совещание с главой государства приглашены премьер-министр Роман Головченко, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, управляющий делами Президента Виктор Шейман, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров.

«Во-первых, необходимо посмотреть, все ли готово для встречи делегатов. В столицу приедут представители всех регионов, представители всех групп, как принято говорить, нашего гражданского общества, общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, отдельных регионов. Также будут приглашенные гости, — сказал Президент. — Люди, прибывшие из регионов, должны чувствовать себя как дома, они приехали к себе домой, в столицу нашей родины. Поэтому необходимо обеспечить безопасность, комфортные условия работы и отдыха участников собрания, соответствующим службам необходимо взять на постоянный контроль все эти вопросы».

Во-вторых, формат форума надо эффективно использовать для решения наиболее актуальных вопросов. «Здесь соберутся люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. За ними — тысячи, миллионы белорусских людей, трудовых коллективов. Этих людей избрал народ. Мы должны услышать голос каждого, весь спектр мнений, который есть сегодня в республике, по самым разным вопросам нашей жизни», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В-третьих, Президент заявил о необходимости накануне собрания еще раз более детально проработать волнующие людей проблемы. Он напомнил, что ранее в областях прошло обсуждение основных направлений программы социально-экономического развития и ряда других вопросов, которые люди выдвинули на диалоговых площадках. Глава государства положительно оценил работу помощников Президента, уполномоченных по областям и особенно губернаторов по организации диалоговых площадок на местах. «Собрались делегаты — будущие участники Всебелорусского народного собрания — и обсудили эти вопросы. Ясно, что две с половиной тысячи человек и приглашенных, гостей (Всебелорусского народного собрания. — Прим. БЕЛТА) — все они там не выступят. А вот обсудить на месте эти вопросы, сконцентрировать и вынести на Всебелорусское народное собрание от лица региона — это было сделано правильно», — убежден Александр Лукашенко.

«Это непосредственно помогает почувствовать пульс жизни на местах, глубже погрузиться в суть проблем и таким образом обеспечить максимальную взвешенность и обоснованность будущих решений», — сказал он.

Глава государства отметил, что людей в Беларуси интересуют различные вопросы. «Поступает много предложений в области общественно-политического развития. Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе страны, особенно остро чувствуют нынешний ответственный период, когда все мы должны быть вместе, должны быть едины, чтобы сохранить независимое белорусское государство», — подчеркнул Президент.

«Резолюция обозначит основные направления движения Беларуси к определенным целям, — уточнил он. — Но через концептуальные вопросы резолюции человек должен увидеть себя, конкретные вопросы, которые его волнуют».

Президент пояснил свое утверждение на конкретном примере: если в итоговых документах ВНС будет зафиксировано решение о сохранении госпредприятий, отказе от повальной приватизации, то люди для себя сделают вывод, что можно спокойно продолжать работать, без опасений за будущее свое и своих детей. «Казалось бы, концептуальный вопрос продажи госсобственности и предприятий. Но человек через это поймет — они (предприятия. — Прим. БЕЛТА) будут государственными, и это гарантия, что он будет там работать. Или наоборот, будет прописано, что с молотка продадут. И что тогда делать? — привел пример Президент. — Люди должны понимать, что основные решения Всебелорусского народного собрания должны ответить на вопрос, к чему приведут эти решения сегодня, что будет завтра, послезавтра. Это главное, о чем мы, прежде всего, должны думать, принимая те или иные решения».

Александр Лукашенко отметил, что людей в Беларуси интересуют различные вопросы. «Во главе угла всех вопросов — экономика. И насущные вопросы жизни людей: ценообразование, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, рабочие места, заработная плата и так далее, — сказал глава государства. — Поступает много предложений в области общественно-политического развития. Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе страны, особенно остро чувствуют нынешний ответственный период, когда все мы должны быть вместе, должны быть едины, чтобы сохранить независимое белорусское государство».

Источник: БелТА