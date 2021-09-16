Все требования пожарной безопасности при эксплуатации печей регламентированы
Основные требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать гражданам для исключения пожара при эксплуатации печей, регламентированы правилами пожарной безопасности:
1. Не допускается эксплуатация неисправной печи! Печь должна быть правильно сложена и исправна – это главное!
2. Дымовая труба печи должна периодически очищаться от сажи (исходя из условий эксплуатации), но не реже одного раза в год. Очистка может осуществляться как самостоятельно собственником жилого дома, где размещена печь, так и с привлечением специализированных организаций.
При эксплуатации печей не допускается:
– осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника;
– применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, дизельное топливо и подобные);
– осуществлять топку с открытыми дверцами, за исключением случаев, когда конструкция печи предусматривает ее топку с открытым топливником (например, «русская печь», камин);
– ее перекаливание.