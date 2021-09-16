Все требования пожарной безопасности при эксплуатации печей регламентированы

Основные требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать гражданам для исключения пожара при эксплуатации печей, регламентированы правилами пожарной безопасности:

1. Не допускается эксплуатация неисправной печи! Печь должна быть правильно сложена и исправна – это главное!

2. Дымовая труба печи должна периодически очищаться от сажи (исходя из условий эксплуатации), но не реже одного раза в год. Очистка может осуществляться как самостоятельно собственником жилого дома, где размещена печь, так и с привлечением специализированных организаций.

При эксплуатации печей не допускается:

– осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника;

– применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, дизельное топливо и подобные);

– осуществлять топку с открытыми дверцами, за исключением случаев, когда конструкция печи предусматривает ее топку с открытым топливником (например, «русская печь», камин);

– ее перекаливание.