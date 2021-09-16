Коротко о разном МЧС информирует 

Все требования пожарной безопасности при эксплуатации печей регламентированы

23 Redactor Комментариев нет

Основные требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать гражданам для исключения пожара при эксплуатации печей, регламентированы правилами пожарной безопасности:

1. Не допускается эксплуатация неисправной печи! Печь должна быть правильно сложена и исправна – это главное!

2. Дымовая труба печи должна периодически очищаться от сажи (исходя из условий эксплуатации), но не реже одного раза в год. Очистка может осуществляться как самостоятельно собственником жилого дома, где размещена печь, так и с привлечением специализированных организаций.

При эксплуатации печей не допускается:

– осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника;

– применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, дизельное топливо и подобные);

– осуществлять топку с открытыми дверцами, за исключением случаев, когда конструкция печи предусматривает ее топку с открытым топливником (например, «русская печь», камин);

– ее перекаливание.

Вам также может понравиться

ГАИ рекомендует «переобуваться» в зимние шины уже сейчас

Redactor 0

Граждане Узбекистана хотели ввезти в Беларусь 15 кг насвая

Redactor 0

Трудовое лето с БРСМ

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿