«Все вопросы необходимо решать цивилизованно» — депутат Юлия Мурина

Депутат Палаты представителей по Солигорскому сельскому округу № 69, заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Юлия Мурина поделился своим мнение о ситуации, которая сложилась в стране после выборов, с корреспондентом МЛЫН.BY.

«Ситуация, которая сложилась в Минске и других городах, вызывает обеспокоенность. В первую очередь надо прекратить беспорядки. Считаю, что все вопросы надо решать цивилизованно. А знания, силы и умения направить не на разрушение, а на созидание во благо нашей стране.

Меня как женщину и как мать возмущает, что в уличных акциях протеста участвует молодежь и мамы с маленькими детьми. Вместо того, чтобы читать своему ребенку книгу на ночь, они ведут его в толпу агрессивно настроенных людей. Ко мне, как к депутату, уже поступили обращения от родителей задержанных подростков с вопросом, когда будут привлечены к уголовной ответственности организаторы этих акций.

Белорусский народ проголосовал на президентских выборах. И сегодня нужно принять мнение большинства. Я посещала избирательные участки в своем округе во время досрочного голосования и в день выборов, общалась с членами участковых комиссий и наблюдателями. Выборы проходили в спокойной обстановке, в соответствии с действующим законодательством».

Источник: Млын.бай