Все время вместе — в Пуховичском лесхозе трудится семейная пара

Жизнь свела их еще студентами Санкт-Петербургской лесотехнической академии, которую они закончили 15 лет назад. С тех пор Павел Фанзель и его жена Елена все время вместе — и дома, и на работе.

Вскоре после учебы они переехали в Пуховичский район. Павел — лесничий Светлоборского лесничества, Елена — помощник лесничего.

К слову, о профессионализме. Павел Станиславович — лесничий 1-го класса, имеющий степень магистра техники и технологии по направлению «Лесное дело».

— Конечно, на работе я его слушаюсь, а дома — наоборот, — шутит Елена Владимировна.

— Елена — отличный помощник, имеет опыт работы мастером леса. А, главное, она хорошо понимает меня и никогда не подведет в работе, — отмечает руководитель лесничества.

Вот и получается: вместе они и лес растят, и двух сыновей…

Андрей МАЗАНИК.