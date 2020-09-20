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Все время вместе — в Пуховичском лесхозе трудится семейная пара

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Жизнь свела их еще студентами Санкт-Петербургской лесотехнической академии, которую они  закончили 15 лет назад. С тех пор Павел Фанзель и его жена Елена все время вместе — и дома, и  на  работе.

Вскоре после учебы они переехали в Пуховичский район. Павел — лесничий Светлоборского лесничества, Елена — помощник лесничего.

К слову, о профессионализме. Павел Станиславович — лесничий 1-го класса, имеющий степень магистра техники и технологии по направлению «Лесное дело».

— Конечно, на  работе  я его слушаюсь, а дома — наоборот, — шутит Елена Владимировна.

—  Елена — отличный помощник, имеет опыт работы мастером леса. А, главное, она хорошо понимает меня и никогда не подведет в работе, — отмечает   руководитель лесничества.

Вот и получается: вместе они и лес растят, и двух сыновей…

Андрей  МАЗАНИК.

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