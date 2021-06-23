Пуховичский район присоединился к акции «Мы помним. Всебелорусская минута молчания». В Марьиной Горке у Стелы в честь воинов-освободителей собрались ветераны, представители общественных организаций, военнослужащие, чтобы отдать дань памяти тем, кто защищал родную страну от немецко-фашистских захватчиков. К подножию монумента легли цветы. Прошла минута молчания.

В 12.00 ровно на минуту остановилась работа на предприятиях и в организациях региона. Трудящиеся минутой молчания почтили память защитников Родины и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Наталья ПАРХОМЧИК.