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Пуховичский район присоединился к акции «Мы помним. Всебелорусская минута молчания»

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Пуховичский район присоединился к акции «Мы помним. Всебелорусская минута молчания».  В Марьиной Горке у Стелы в честь воинов-освободителей собрались ветераны, представители общественных организаций, военнослужащие, чтобы отдать дань памяти тем, кто защищал родную страну от немецко-фашистских захватчиков. К подножию монумента легли цветы.  Прошла минута молчания.

В 12.00 ровно на минуту остановилась работа на предприятиях и в организациях  региона. Трудящиеся минутой молчания почтили память защитников Родины и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Наталья ПАРХОМЧИК.

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